"Резерв+" обновился: теперь можно быстро податься на "Контракт 18-24" через приложение

В приложении «Резерв+» появилась возможность подать заявку на заключение однолетнего контракта для молодежи 18-24 лет. Обновление доступно для iOS и Android, сообщили в Минобороны в среду, пишет УНН.

Вышла обновленная версия приложения «Резерв+». Теперь здесь есть возможность подать заявку на заключение добровольного однолетнего контракта в рамках проекта Минобороны «Контракт 18-24» в один клик