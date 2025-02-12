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Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня
09:03 • 24162 просмотра

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня

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11 февраля, 15:18 • 121933 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Резерв+" обновился: теперь можно быстро податься на "Контракт 18-24" через приложение

"Резерв+" обновился: теперь можно быстро податься на "Контракт 18-24" через приложение

Киев  •  УНН

 • 6326 просмотра

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В приложении «Резерв+» появилась функция подачи заявки на однолетний контракт для молодежи 18-24 лет. Обновление доступно для iOS и Android с расширенным функционалом поиска вакансий и условий службы.

В приложении «Резерв+» появилась возможность подать заявку на заключение однолетнего контракта для молодежи 18-24 лет. Обновление доступно для iOS и Android, сообщили в Минобороны в среду, пишет УНН.

Вышла обновленная версия приложения «Резерв+». Теперь здесь есть возможность подать заявку на заключение добровольного однолетнего контракта в рамках проекта Минобороны «Контракт 18-24» в один клик

- сообщили в Минобороны.

Обновление, как указано, уже доступно для iOS и Android.

«Вы сможете найти вакансии, ознакомиться с условиями службы и перечнем бригад для выбора для подписания «Контракта 18-24», - рассказали в Минобороны.

Дополнение

«Контракт 18-24» - это добровольная возможность для граждан 18-24 лет присоединиться в ряды Вооруженных сил Украины на 1 год с расширенным финансовым и социальным пакетом.

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?11.02.25, 21:11 • 111233 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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