"Резерв+" обновился: теперь можно быстро податься на "Контракт 18-24" через приложение
Киев • УНН
В приложении «Резерв+» появилась функция подачи заявки на однолетний контракт для молодежи 18-24 лет. Обновление доступно для iOS и Android с расширенным функционалом поиска вакансий и условий службы.
В приложении «Резерв+» появилась возможность подать заявку на заключение однолетнего контракта для молодежи 18-24 лет. Обновление доступно для iOS и Android, сообщили в Минобороны в среду, пишет УНН.
Вышла обновленная версия приложения «Резерв+». Теперь здесь есть возможность подать заявку на заключение добровольного однолетнего контракта в рамках проекта Минобороны «Контракт 18-24» в один клик
Обновление, как указано, уже доступно для iOS и Android.
«Вы сможете найти вакансии, ознакомиться с условиями службы и перечнем бригад для выбора для подписания «Контракта 18-24», - рассказали в Минобороны.
Дополнение
«Контракт 18-24» - это добровольная возможность для граждан 18-24 лет присоединиться в ряды Вооруженных сил Украины на 1 год с расширенным финансовым и социальным пакетом.
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