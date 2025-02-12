"Резерв+" оновився: тепер можна швидко податися на "Контракт 18-24" через додаток
Київ • УНН
У застосунку "Резерв+" з'явилася функція подання заявки на однорічний контракт для молоді 18-24 років. Оновлення доступне для iOS та Android із розширеним функціоналом пошуку вакансій та умов служби.
У застосунку "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на укладення однорічного контракту для молоді 18-24 років. Оновлення доступне для iOS та Android, повідомили у Міноборони у середу, пише УНН.
Вийшла оновлена версія застосунку "Резерв+". Тепер тут є можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18-24" в один клік
Оновлення, як вказано, уже доступно для iOS та Android.
"Ви зможете знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для підписання "Контракту 18-24", - розповіли у Міноборони.
Доповнення
"Контракт 18-24" – це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних cил України на 1 рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом.
Міноборони запускає "Контракт 18-24": що отримають молоді військові?11.02.25, 21:11 • 129028 переглядiв