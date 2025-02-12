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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 129836 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 188554 перегляди

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15 березня, 13:22 • 151880 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141636 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119142 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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"Резерв+" оновився: тепер можна швидко податися на "Контракт 18-24" через додаток

"Резерв+" оновився: тепер можна швидко податися на "Контракт 18-24" через додаток

Київ • УНН

 • 26425 перегляди

У застосунку "Резерв+" з'явилася функція подання заявки на однорічний контракт для молоді 18-24 років. Оновлення доступне для iOS та Android із розширеним функціоналом пошуку вакансій та умов служби.

У застосунку "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на укладення однорічного контракту для молоді 18-24 років. Оновлення доступне для iOS та Android, повідомили у Міноборони у середу, пише УНН.

Вийшла оновлена версія застосунку "Резерв+". Тепер тут є можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18-24" в один клік

- повідомили у Міноборони.

Оновлення, як вказано, уже доступно для iOS та Android.

"Ви зможете знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для підписання "Контракту 18-24", - розповіли у Міноборони.

Доповнення

"Контракт 18-24" – це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних cил України на 1 рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом.

Міноборони запускає "Контракт 18-24": що отримають молоді військові?11.02.25, 21:11 • 129028 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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