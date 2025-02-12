"Резерв+" оновився: тепер можна швидко податися на "Контракт 18-24" через додаток

У застосунку "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на укладення однорічного контракту для молоді 18-24 років. Оновлення доступне для iOS та Android, повідомили у Міноборони у середу, пише УНН.

Вийшла оновлена версія застосунку "Резерв+". Тепер тут є можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18-24" в один клік