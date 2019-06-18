Рейтинги Путина снова упали - российское социологическое исследование

По результатам исследования ВЦИОМ, проведенного в период с 3 по 9 июня, о доверии Путину заявили 71,7% респондентов, в то время как неделей ранее президенту РФ доверяли 72,4% опрошенных.

О недоверии Путину заявил каждый четвертый (25%) участник опроса - по сравнению с предыдущей неделей этот показатель незначительно, но вырос.

Ранее УНН сообщал, что глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что россияне не понимают, когда они станут жить лучше, и это главная причина падения рейтинга президента РФ Владимира Путина.

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Как информировал УНН, Россия находится на грани масштабной демографического кризиса, сообщают американские социологи. В 2018 году численность населения России сократилась впервые с 2018 года, а каждый пятый россиянин говорит, что при возможности хотел бы эмигрировать.