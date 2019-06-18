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Рейтинги Путіна знову впали - російське соціологічне дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Рейтинг російського президента Володимира Путіна знову знизився. Соціальне дослідження організовував Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД), передає УНН.

Рейтинги Путіна знову впали - російське соціологічне дослідження

За результатами дослідження ВЦВГД, яке було проведене у період з 3 по 9 червня, про довіру Путіну заявили 71,7% респондентів, у той час як тижнем раніше президенту РФ довіряли 72,4% опитаних.

Про недовіру Путіну заявив кожен четвертий (25%) учасник опитування - в порівнянні з попереднім тижнем цей показник незначно, але зріс.

Раніше УНН повідомляв, що глава ВЦВГД Валерій Федоров заявив, що росіяни не розуміють, коли вони стануть жити краще, і це головна причина падіння рейтингу президента РФ Володимира Путіна.

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Як інформував УНН, Росія перебуває на межі масштабної демографічної кризи, повідомляють американські соціологи. В 2018 році кількість населення Росії скоротилась вперше з 2018 року, а кожен п’ятий росіянин каже, що за можливості хотів би емігрувати.

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