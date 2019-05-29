Росіяни не розуміють, коли вони стануть жити краще - глава російського центру досліджень

“Я думаю, що головна причина — нерозуміння, коли нам стане краще жити. А що значить жити краще? Це означає, коли почнуть рости наші доходи. За даними статистиків — їм, правда, сьогодні мало хто вірить, — останні п’ять років наші доходи не ростуть. І це людей сильно напружує. І навіть, я б сказав, в якомусь сенсі дивує. Гостра фаза кризи закінчилася в 2016 році... І за ці три роки особливо краще жити не стало”, — сказав Федоров.

На його думку, пенсійна реформа, яку називали причиною падіння рейтингу Путіна, носила символічний характер.

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“Вона показала, що наші розрахунки на те, що завтра ми будемо більше заробляти, у нас буде краща медицина, краща освіта, — ось ці розрахунки і очікування виявилися перекреслені. Нам показали — ні, в майбутньому ми просто будемо більше працювати за ті ж гроші. Це дуже сильно додало песимізму. Ми навіть назвали це „ефектом чорних окулярів“, які наші співвітчизники наділи тоді і з тих пір не знімають”, — зазначив глава ВЦВГД.

За останніми даними ВЦВГД, рейтинг довіри Володимиру Путіну впав до історичного мінімуму — 31,7%. При цьому президенту і раніше довіряють більше, ніж іншим російським політикам.

Як повідомляв УНН, Росія перебуває на межі масштабної демографічної кризи, повідомляють американські соціологи. В 2018 році кількість населення Росії скоротилась вперше з 2018 року, а кожний п’ятий росіянин каже, що за можливості хотів би емігрувати.

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