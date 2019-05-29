Росіяни не розуміють, коли вони стануть жити краще - глава російського центру досліджень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Росіяни не розуміють, коли вони стануть жити краще, і це головна причина падіння рейтингу президента РФ Володимира Путіна. Таку думку висловив глава Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) Валерій Федоров під час передачі Hard Day’s Night на каналі “Дождь”, передає УНН із посиланням на Meduza.
“Я думаю, що головна причина — нерозуміння, коли нам стане краще жити. А що значить жити краще? Це означає, коли почнуть рости наші доходи. За даними статистиків — їм, правда, сьогодні мало хто вірить, — останні п’ять років наші доходи не ростуть. І це людей сильно напружує. І навіть, я б сказав, в якомусь сенсі дивує. Гостра фаза кризи закінчилася в 2016 році... І за ці три роки особливо краще жити не стало”, — сказав Федоров.
На його думку, пенсійна реформа, яку називали причиною падіння рейтингу Путіна, носила символічний характер.
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“Вона показала, що наші розрахунки на те, що завтра ми будемо більше заробляти, у нас буде краща медицина, краща освіта, — ось ці розрахунки і очікування виявилися перекреслені. Нам показали — ні, в майбутньому ми просто будемо більше працювати за ті ж гроші. Це дуже сильно додало песимізму. Ми навіть назвали це „ефектом чорних окулярів“, які наші співвітчизники наділи тоді і з тих пір не знімають”, — зазначив глава ВЦВГД.
За останніми даними ВЦВГД, рейтинг довіри Володимиру Путіну впав до історичного мінімуму — 31,7%. При цьому президенту і раніше довіряють більше, ніж іншим російським політикам.
Як повідомляв УНН, Росія перебуває на межі масштабної демографічної кризи, повідомляють американські соціологи. В 2018 році кількість населення Росії скоротилась вперше з 2018 року, а кожний п’ятий росіянин каже, що за можливості хотів би емігрувати.
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