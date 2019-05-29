Россияне не понимают, когда они станут жить лучше - глава ВЦИОМ

“Я думаю, что главная причина — непонимание, когда нам станет лучше жить. А что значит жить лучше? Это значит, когда начнут расти наши доходы. По данным статистиков — им, правда, сегодня мало кто верит, — последние пять лет наши доходы не растут. И это людей сильно напрягает. И даже, я бы сказал, в каком-то смысле удивляет. Острая фаза кризиса закончилась в 2016 году ... И за эти три года особенно лучше жить не стало”, — сказал Федоров.

По его мнению, пенсионная реформа, которую называли причиной падения рейтинга Путина, носила символический характер.

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“Она показала, что наши расчеты на то, что завтра мы будем больше зарабатывать, у нас будет лучше медицина, лучшее образование, — вот эти расчеты и ожидания оказались перечеркнуты. Нам показали — нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги. Это очень сильно добавило пессимизма. Мы даже назвали это „эффектом черных очков“, которые наши соотечественники надели тогда и с тех пор не снимают”, — отметил глава ВЦИОМ.

По последним данным ВЦИОМ, рейтинг доверия Владимиру Путину упал до исторического минимума — 31,7%. При этом президенту прежнему доверяют больше, чем другим российским политикам.

Как сообщал УНН, Россия находится на грани масштабной демографического кризиса, сообщают американские социологи. В 2018 году численность населения России сократилась впервые с 2018 года, а каждый пятый россиянин говорит, что при возможности хотел бы эмигрировать.

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