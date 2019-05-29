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Россияне не понимают, когда они станут жить лучше - глава ВЦИОМ

Россияне не понимают, когда они станут жить лучше - глава ВЦИОМ

Киев  •  УНН

 • 11007 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Россияне не понимают, когда они станут жить лучше, и это главная причина падения рейтинга президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров во время передачи Hard Day’s Night на канале “Дождь”, передает УНН со ссылкой на Meduza.

“Я думаю, что главная причина — непонимание, когда нам станет лучше жить. А что значит жить лучше? Это значит, когда начнут расти наши доходы. По данным статистиков — им, правда, сегодня мало кто верит, — последние пять лет наши доходы не растут. И это людей сильно напрягает. И даже, я бы сказал, в каком-то смысле удивляет. Острая фаза кризиса закончилась в 2016 году ... И за эти три года особенно лучше жить не стало”, — сказал Федоров.

По его мнению, пенсионная реформа, которую называли причиной падения рейтинга Путина, носила символический характер.

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“Она показала, что наши расчеты на то, что завтра мы будем больше зарабатывать, у нас будет лучше медицина, лучшее образование, — вот эти расчеты и ожидания оказались перечеркнуты. Нам показали — нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги. Это очень сильно добавило пессимизма. Мы даже назвали это „эффектом черных очков“, которые наши соотечественники надели тогда и с тех пор не снимают”, — отметил глава ВЦИОМ.

По последним данным ВЦИОМ, рейтинг доверия Владимиру Путину упал до исторического минимума — 31,7%. При этом президенту прежнему доверяют больше, чем другим российским политикам.

Как сообщал УНН, Россия находится на грани масштабной демографического кризиса, сообщают американские социологи. В 2018 году численность населения России сократилась впервые с 2018 года, а каждый пятый россиянин говорит, что при возможности хотел бы эмигрировать.

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