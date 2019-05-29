Кількість виправдувальних вироків в Росії в 2018 році знизилося до чверті відсотка - Омбудсмен РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова повідомила, що кількість виправдувальних вироків в минулому році знизилося до чверті відсотка. Про це йдеться в доповіді омбудсмена “Про дотримання прав громадян в кримінальному судочинстві”, інформує російська “Новая газета”, передає УНН.
“У 2018 році їх (виправдувальних вироків — прим.) було винесено 2 195, тобто по 0,25% кримінальних справ, що на 20% менше, ніж у 2017 році (по 2751 справі — або 0,3%)”, — йдеться в доповіді.
Москалькова з посиланням на дані судового департаменту Верховного суду РФ зазначає, що в минулому році суди припинили справи 193 тисяч чоловік, в тому числі і справи 2,3 тисячі осіб за реабілітуючими підставами.
За даними омбудсмена, проблема дотримання прав учасників кримінального процесу залишається актуальною.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З РФ хотіли б емігрувати 20% населення — опитування Gallup
Як повідомляв УНН, росіяни не розуміють, коли вони стануть жити краще, і це головна причина падіння рейтингу президента РФ Володимира Путіна. Таку думку висловив глава Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) Валерій Федоров.