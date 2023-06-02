Рейды партизан на территорию россии поставили москву перед дилеммой - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Частые рейды партизан на территорию россии поставили москву перед дилеммой - защищать свою территорию или оставлять войска на временно оккупированных территориях Украины, пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Детали
Согласно информации, с утра 1 июня партизанские отряды второй раз за десять дней атаковали белгородскую область. Беспилотные летательные аппараты также нанесли удары по белгороду (35 км вглубь россии), а власти эвакуировали мирных жителей из приграничного города шебекино после обстрела.
Отмечается, что российские военные, вероятно, добились более быстрого успеха в сдерживании этого рейда, чем в предыдущий раз.
Однако, согласно собственному пресс-релизу минобороны россии, министерство прибегло к развертыванию на своей территории всего комплекса огневых средств, включая ударные вертолеты и тяжелую термобарическую ракетную установку ТОС-1А.
Цитата
"Российские командиры сейчас стоят перед острой дилеммой: усиливать оборону в приграничных районах России или укреплять свои позиции в оккупированной Украине", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним
С утра 1 июня в районе российского пограничного пункта "шебекино" в белгородской области рф неспокойно. О ситуации пишут российские СМИ и представители РДК и ЛСР. Бойцы РДК и ЛСР заявляют, что проводят операцию, объявили о начале второй фазы.
Утром в Telegram-канале бойцов ЛСР появилось сообщение о том, что происходит на границе Украины и рф.
"Наши собратья передают привет с украинско-российской границы. Наша борьба продолжается. Ждите нас!", - говорится в публикации.
В свою очередь представители подразделения "российский добровольческий корпус" опубликовали в сети видеообращение, в котором было объявлено о начале обещанной командиром РДК второй фазы.