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Рейды партизан на территорию россии поставили москву перед дилеммой - британская разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Частые рейды партизан на территорию россии поставили москву перед дилеммой - защищать свою территорию или оставлять войска на временно оккупированных территориях Украины, пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Детали

Согласно информации, с утра 1 июня партизанские отряды второй раз за десять дней атаковали белгородскую область. Беспилотные летательные аппараты также нанесли удары по белгороду (35 км вглубь россии), а власти эвакуировали мирных жителей из приграничного города шебекино после обстрела.

Отмечается, что российские военные, вероятно, добились более быстрого успеха в сдерживании этого рейда, чем в предыдущий раз.

Однако, согласно собственному пресс-релизу минобороны россии, министерство прибегло к развертыванию на своей территории всего комплекса огневых средств, включая ударные вертолеты и тяжелую термобарическую ракетную установку ТОС-1А.

Цитата

"Российские командиры сейчас стоят перед острой дилеммой: усиливать оборону в приграничных районах России или укреплять свои позиции в оккупированной Украине", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним

С утра 1 июня в районе российского пограничного пункта "шебекино" в белгородской области рф неспокойно. О ситуации пишут российские СМИ и представители РДК и ЛСР. Бойцы РДК и ЛСР заявляют, что проводят операцию, объявили о начале второй фазы.

Утром в Telegram-канале бойцов ЛСР появилось сообщение о том, что происходит на границе Украины и рф.

"Наши собратья передают привет с украинско-российской границы. Наша борьба продолжается. Ждите нас!", - говорится в публикации.

В свою очередь представители подразделения "российский добровольческий корпус" опубликовали в сети видеообращение, в котором было объявлено о начале обещанной командиром РДК второй фазы.

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