Рейди партизан на територію росії поставили москву перед дилемою - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Часті рейди партизанів на територію росії поставили москву перед дилемою - захищати свою територію або залишати війська на тимчасово окупованих територіях України, пише УНН з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Деталі
Згідно з інформацією, з ранку 1 червня партизанські загони вдруге за десять днів атакували бєлгородську область. Безпілотні літальні апарати також завдали ударів по бєлгороду (35 км углиб росії), а влада евакуювала мирних мешканців із прикордонного міста шебекіно після обстрілу.
Зазначається, що російські військові, ймовірно, домоглися швидшого успіху в стримуванні цього рейду, ніж попереднього разу.
Однак, згідно з власним пресрелізом міноборони росії, міністерство вдалося до розгортання на своїй території всього комплексу вогневих засобів, включно з ударними гелікоптерами і важкою термобаричною ракетною установкою ТОС-1А.
Цитата
"Російські командири зараз стоять перед гострою дилемою: посилювати оборону в прикордонних районах Росії або зміцнювати свої позиції в окупованій Україні", - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо
Від ранку 1 червня в районі російського прикордонного пункту "шебекіно" в бєлгородській області рф неспокійно. Про ситуацію пишуть російські ЗМІ та представники РДК і ЛСР. Бійці РДК і ЛСР заявляють, що проводять операцію, оголосили про початок другої фази.
Вранці в Telegram-каналі бійців ЛСР з'явилося повідомлення про те, що відбувається на кордоні України та рф.
"Наші побратими передають привіт з українсько-російського кордону. Наша боротьба триває. Чекайте на нас!", - йдеться в публікації.
Своєю чергою представники підрозділу "російський добровольчий корпус" опублікували в мережі відеозвернення, в якому було оголошено про початок обіцяної командиром РДК другої фази.