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Reuters: Трамп склоняется к частичному выходу из иранской ядерной сделки

Киев • УНН

 • 12304 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп почти решил до 12 мая выйти из  Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но то, как он это сделает, остается непонятным, заявили в среду два представителя Белого дома и источник, знакомый с внутренними дебатами администрации, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Reuters: Трамп склоняется к частичному выходу из иранской ядерной сделки

Существует вероятность, что Трамп решит оставить США в международном соглашении, частично для "поддержки альянса" с Францией, а также чтобы сохранить лицо президента Франции Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе провел встречу с Трампом и призвал его остаться в сделке, сообщил источник.

Решение Трампа может "утопить" всю сделку и спровоцировать реакцию Ирана, который захочет восстановить свою ядерную программу или "наказать" союзников США в Сирии, Ираке, Йемене и Ливане, заявили дипломаты.

Технически, Трамп должен решить, нужно ли восстановить "отказ" от прекращения действия некоторых американских санкций в отношении Ирана до 12 мая.

Один из собеседников рассказал, что, возможно, Трамп выберет решение, которое станет "неполным выходом" из соглашения, однако как это будет выглядеть, источник описать не смог.

Официальный представитель Белого дома заявил, что Трамп "прошел большую часть пути выхода из сделки, но не принял окончательного решения", и он "похоже, готов это сделать, однако, пока решение не будет принято этим президентом, оно не является окончательным".

Напомним, в ходе визита в США, президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что его американский коллега Дональд Трамп примет решение выйти из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Позже, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, президент Франции отметил, что независимо от того, какое решение примет его американский коллега, Париж считает необходимым работать над новой, более широкой соглашением по ядерной программе Ирана.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США в Вашингтоне двумя днями позже отметила, что ядерной сделки с Ираном недостаточно для сдерживания амбиций Тегерана и расширения его влияния в регионе.

Как сообщал УНН, Дональд Трамп назвал в понедельник неприемлемой ситуацию вокруг ядерной программы Ирана в свете заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, но не уточнил, выйдут США с СВПД.

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