Трамп назвав неприйнятною ситуацію навколо ядерної програми Ірану через заяви Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп назвав у понеділок неприйнятною ситуацію навколо ядерної програми Ірану в світлі заяв прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, але не уточнив, чи вийдуть США з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Білого дому.
З такими словами він виступив на спільній прес-конференції з нігерійським лідером Мухаммаду Бухарі в Рожевому саду Білого дому.
“Через сім років термін цієї угоди підійде до кінця, і Іран матиме право рухатися далі і створювати ядерну зброю. Це неприйнятно”, — сказав американський лідер.
Як повідомляв УНН, нещодавно Роухані заявив про неприйнятність нового шестистороннього обговорення ядерного угоди. Тим часом прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу розцінює прагнення Ірану отримати ядерну зброю як основну світову загрозу.