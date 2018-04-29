Нетаньягу розцінює прагнення Ірану отримати ядерну зброю як основну світову загрозу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Прагнення Ірану отримати ядерну зброю є основною загрозою Ізраїлю, США і всьому світу. Таку думку висловив на спільній прес-конференції з держсекретарем США Майком Помпео прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, інформує УНН з посиланням на трансляцію kan.
“Найбільшу загрозу миру — нашим двом країнам і всім іншим — представляє злиття войовничого ісламізму з військово-ядерним потенціалом, а саме — спроба Ірану обзавестися атомною зброєю”, — повідомив прем’єр.
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“Іран повинен бути зупинений, його прагнення до атомної бомби має бути зупинено, його агресія повинна бути зупинена”, — продовжив Нетаньягу, зазначивши, що Ізраїль і США “віддані тому, щоб зробити це разом”.
Нагадаємо, новопризначений державний секретар Майк Помпео прибув у неділю до Ізраїлю з Саудівської Аравії, наступною зупинкою його першого міжнародного турне в якості глави американської дипломатії є Йорданія. Помпео заявив про наявність у американської адміністрації "всеосяжної іранської стратегії", яка враховує не тільки атомний проект Тегерана, але і "неядерні" загрози з його боку: ракетними програми, підтримку руху "Хезболлах" в Лівані і повстанців-хуситів в Ємені, розміщення тисяч бойовиків-шиїтів у Сирії.