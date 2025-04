Помпео почав виконувати обов'язки глави Держдепу США

“Вітаю, держсекретар Майк Помпео. Ласкаво просимо до Держдепартаменту”, — написала вона.

Нойєрт також опублікувала фотографію, на якій Помпео приймає присягу в якості 70-го держсекретаря США.

Як повідомляється на сайті Держдепу, в планах у Помпео — візити до Саудівської Аравії, Йордану і Ізраїлю, а також відвідування Брюсселя, де він у п’ятницю зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і візьме участь у зустрічі глав МЗС країн альянсу.

“Держсекретар Майкл Помпео перебуватиме з 26 по 30 квітня з візитом в Брюсселі, Ер-Ріяді, Єрусалимі та Аммані, — повідомила Нойєрт. — Держсекретар намеривается провести зустрічі з ключовими союзниками і партнерами під час своєї першої офіційної поїздки”.

Раніше сенат США у повному складі затвердив Помпео як держсекретар США. Його кандидатуру підтримали 57 сенаторів із 100.

Помпео, який до цього працював директором ЦРУ, був запропонований на посаду держсекретаря президентом США Дональдом Трампом. Його попередника на цій посаді, Рекса Тіллерсона, президент відправив у відставку в березні. Трамп пояснив своє рішення діловими розбіжностями і різним підходом до зовнішньої політики.

