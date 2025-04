Помпео приступил к исполнению обязанностей главы Госдепа США

“Поздравляю, госсекретарь Майк Помпео. Добро пожаловать в Госдепартамент”, — написала она.

Нойерт также опубликовала фотографию, на которой Помпео принимает присягу в качестве 70-го госсекретаря США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помпео встречался с Ким Чен Ыном на пасхальных выходных

Как сообщается на сайте Госдепа, в планах у Помпео — визиты в Саудовскую Аравию, Иордана и Израиля, а также посещение Брюсселя, где он в пятницу встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие во встрече глав МИД стран альянса.

“Госсекретарь Майкл Помпео находиться с 26 по 30 апреля с визитом в Брюсселе, Эр-Рияде, Иерусалиме и Аммане, — сообщила Нойерт. — Госсекретарь намеривается провести встречи с ключевыми союзниками и партнерами во время своей первой официальной поездки”.

Ранее сенат США в полном составе утвердил Помпео как госсекретарь США. Его кандидатуру поддержали 57 сенаторов из 100.

Помпео, который до этого работал директором ЦРУ, был предложен на пост госсекретаря президентом США Дональдом Трампом. Его предшественника на этом посту, Рекса Тиллерсона, президент отправил в отставку в марте. Трамп объяснил свое решение деловыми разногласиями и различным подходом к внешней политике.

Mike Pompeo has been sworn in today as the 70th US Secretary of State. pic.twitter.com/hJVQnV27Po

— Heather Nauert (@statedeptspox) 26 апреля 2018