Макрон і Роухані обговорили майбутні угоди щодо Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон більше години вів переговори по телефону зі своїм іранським колегою Хасаном Роухані. Їх розмова пройшла на тлі повідомлень про можливий вихід США з іранської ядерної угоди, інформує УНН з посиланням на сайт французького президента.
Як повідомляє Єлисейський палац, французький лідер висловив надію на збереження в силі угоди між Іраном і країнами “шістки” про контроль над іранською ядерною програмою, досягнутого в 2015 році. Макрон також запропонував почати діалог за трьома додатковим і “абсолютно необхідним” темам — контроль за ядерною активністю Ірану після 2025 року, балістична програма Ірану і “регіональні кризи” на Близькому Сході.
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“Президент Французької республіки і президент Ірану домовилися працювати у найближчі тижні над збереженням змісту угоди 2015 року в усіх складових, а також по ситуації в Ємені та Сирії”, — йдеться в заяві адміністрації французького лідера.
Зазначається, що двоє лідерів домовилися про те, що “радники і міністри зможуть щільно працювати за цими темами у найближчі дні і тижні в контакті з постійними членами Ради Безпеки ООН і європейськими та регіональними партнерами”.
“Президент Республіки (Макрон — Ред.) нагадав, що Франція залишається в рамках угоди 2015 року та буде працювати над тим, щоб досягти просування по іншим порушеним темам. Він наголосив на необхідності уникнути будь-якої ескалації напруженості в регіоні”, — повідомляють в Єлисейському палаці.
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Нагадаємо, новопризначений державний секретар США Майк Помпео заявив, що якщо недоліки угоди з Іраном щодо ядерної програмі не будуть виправлені, Вашингтон навряд чи у ній залишиться.