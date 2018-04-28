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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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США закликають ЄС запровадити санкції проти ракетної програми Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. США ведуть переговори з країнами Євросоюзу щодо введення обмежувальних заходів проти ракетної програми Ірану, яка “загрожує світовій безпеці”. Про це заявив в Ер-Ріяді старший радник держсекретаря США Майка Помпео Брайан Хук, інформує УНН з посиланням на Reuters.

США закликають ЄС запровадити санкції проти ракетної програми Ірану

“Ми закликаємо країни по всьому світу ввести санкції у відношенні будь-яких фізичних осіб і організацій, пов’язаних з ракетною програмою Ірану”, — цитує дипломата агентство. Ця тема обговорювалася з європейськими партнерами під час наради глав МЗС НАТО в Брюсселі, звідки прибув Помпео. Ракетна програма Ісламської Республіки також внесена до порядку переговорів з лідерами Саудівської Аравії та Ізраїлю в ході близькосхідного турне глави Держдепу США.

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Держсекретар США прибув до Ер-Ріяду в суботу. Помпео провів зустріч з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Аделем аль-Джубейром, розглянувши ключові питання близькосхідного порядку, в тому числі політику Ірану в регіоні, ситуацію в Сирії, Ємені та іранське ядерне досьє. Запланована зустріч екс-глави ЦРУ з наслідним принцом, міністром оборони Мухаммедом ібн Салман Аль Саудом. З королівства Помпео попрямує до Йорданії та Ізраїлю.

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Нагадаємо, новопризначений державний секретар США Майк Помпео заявив, що якщо недоліки угоди з Іраном щодо ядерної програмі не будуть виправлені, Вашингтон навряд чи у ній залишиться.

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