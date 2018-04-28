США призывают ЕС ввести санкции против ракетной программы Ирана

$41.190.15
45.550.30
ukru
В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах
13:40 • 12509 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 29703 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 57647 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 102928 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 80373 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 120883 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 183654 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 275420 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 202734 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 272479 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5м/с
67%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 110027 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 102603 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 97237 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 78106 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 88624 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 45179 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 90173 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 370615 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 334119 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 418990 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 11633 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 23181 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 29510 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 65174 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 272462 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

США призывают ЕС ввести санкции против ракетной программы Ирана

Киев • УНН

 • 17360 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. США ведут переговоры со странами Евросоюза о введении ограничительных мер против ракетной программы Ирана, которая “угрожает мировой безопасности”. Об этом заявил в Эр-Рияде старший советник госсекретаря США Майка Помпео Брайан Хук, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

США призывают ЕС ввести санкции против ракетной программы Ирана

“Мы призываем страны по всему миру ввести санкции в отношении любых физических лиц и организаций, связанных с ракетной программой Ирана”, — цитирует дипломата агентство. Эта тема обсуждалась с европейскими партнерами во время совещания глав МИД НАТО в Брюсселе, откуда прибыл Помпео. Ракетная программа Исламской Республики также внесена в повестку переговоров с лидерами Саудовской Аравии и Израиля в ходе ближневосточного турне главы Госдепа США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иран готов возобновить ядерную программу, если США вернут санкции

Госсекретарь США прибыл в Эр-Рияд в субботу. Помпео провел встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейр, рассмотрев ключевые вопросы ближневосточного порядка, в том числе политику Ирана в регионе, ситуацию в Сирии, Йемене и иранское ядерное досье. Запланирована встреча экс-главы ЦРУ с наследным принцем, министром обороны Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. С королевства Помпео направится в Иорданию и Израиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макрона считает, что Трамп примет решение выйти из иранской ядерной сделки

Напомним, новоназначенный государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что если недостатки соглашения с Ираном по ядерной программе не будут исправлены, Вашингтон вряд ли в ней останется.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$64.86
Bitcoin
$78,385.90
S&P 500
$4,974.28
Tesla
$230.28
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,032.21
Ethereum
$1,550.99