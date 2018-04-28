США призывают ЕС ввести санкции против ракетной программы Ирана

“Мы призываем страны по всему миру ввести санкции в отношении любых физических лиц и организаций, связанных с ракетной программой Ирана”, — цитирует дипломата агентство. Эта тема обсуждалась с европейскими партнерами во время совещания глав МИД НАТО в Брюсселе, откуда прибыл Помпео. Ракетная программа Исламской Республики также внесена в повестку переговоров с лидерами Саудовской Аравии и Израиля в ходе ближневосточного турне главы Госдепа США.

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Госсекретарь США прибыл в Эр-Рияд в субботу. Помпео провел встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейр, рассмотрев ключевые вопросы ближневосточного порядка, в том числе политику Ирана в регионе, ситуацию в Сирии, Йемене и иранское ядерное досье. Запланирована встреча экс-главы ЦРУ с наследным принцем, министром обороны Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. С королевства Помпео направится в Иорданию и Израиль.

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Напомним, новоназначенный государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что если недостатки соглашения с Ираном по ядерной программе не будут исправлены, Вашингтон вряд ли в ней останется.