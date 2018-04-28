Помпео: США можуть вийти з ядерної угоди з Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Новопризначений державний секретар США Майк Помпео заявив, що якщо недоліки угоди з Іраном щодо ядерної програмі не будуть виправлені, Вашингтон навряд чи у ній залишиться. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Що стосується СВПД (Спільний всеосяжний план дій), то сьогодні ця тема зачіпалася. Я думаю, вона стане предметом обговорення і під час моєї поїздки на Близький Схід ... Не було прийнято ніякого рішення, тому команда працює, і я впевнений, що в нас буде багато дискусій, щоб забезпечити те, що президент ясно дав зрозуміти”, — сказав Помпео після зустрічі міністрів країн НАТО в Брюсселі.
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Він також підкреслив, що “за відсутності суттєвого виправлення, при невиправленні недоліків угоди, він (президент США Дональд Трамп) навряд чи залишиться в цій угоді”.
Зазначемо, Спільний всеосяжний план дій (СВПД), виконання якого знімає з Ірану введені раніше економічні і фінансові санкції з боку РБ ООН, США і Євросоюзу, вступив у дію 16 січня 2016 року.