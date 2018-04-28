Помпео США могут выйти из ядерного соглашения с Ираном

“Что касается СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), то сегодня эта тема затрагивалась. Я думаю, она станет предметом обсуждения и во время моей поездки на Ближний Восток ... Не было принято никакого решения, поэтому команда работает, и я уверен, что у нас будет много дискуссий, чтобы обеспечить то, что президент ясно дал понять”, — сказал Помпео после встречи министров стран НАТО в Брюсселе.

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Он также подчеркнул, что “при отсутствии существенного исправления, при неисправлении недостатков соглашения, он (президент США Дональд Трамп) вряд ли останется в этой сделке”.

Отметим, Общий всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, вступил в действие 16 января 2016 года.