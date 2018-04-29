Макрон и Роухани обсудили будущие соглашения по Ирану

Как сообщает Елисейский дворец, французский лидер выразил надежду на сохранение в силе соглашения между Ираном и странами “шестерки” о контроле над иранской ядерной программой, достигнутого в 2015 году. Макрон также предложил начать диалог по трем дополнительным и “абсолютно необходимым” темам — контроль за ядерной активностью Ирана после 2025 года, баллистическая программа Ирана и “региональные кризисы” на Ближнем Востоке.

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“Президент Французской республики и президент Ирана договорились работать в ближайшие недели над сохранением содержания соглашения 2015 году в рамках всех составляющих, а также по ситуации в Йемене и Сирии”, — говорится в заявлении администрации французского лидера.

Отмечается, что два лидера договорились о том, что “советники и министры смогут плотно работать по этим темам в ближайшие дни и недели в контакте с постоянными членами Совета Безопасности ООН и европейскими и региональными партнерами”.

“Президент Республики (Макрон — Ред.) напомнил, что Франция остается в рамках соглашения 2015 года и будет работать над тем, чтобы достичь продвижения по другим затронутым темам. Он отметил необходимость избежать любой эскалации напряженности в регионе”, — сообщают в Елисейском дворце.

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Напомним, новоназначенный государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что если недостатки соглашения с Ираном по ядерной программе не будут исправлены, Вашингтон вряд ли в ней останется.