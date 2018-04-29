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Нетаньяху расценивает стремление Ирана получить ядерное оружие как основную мировую угрозу

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Стремление Ирана получить ядерное оружие является основной угрозой для Израиля, США и всего мира. Такое мнение высказал на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, передает УНН со ссылкой на трансляцию kan.

Нетаньяху расценивает стремление Ирана получить ядерное оружие как основную мировую угрозу

“Наибольшую угрозу миру — нашим двум странам и всем остальным — представляет слияние воинствующего исламизма с военно-ядерным потенциалом, а именно — попытка Ирана обзавестись атомным оружием”, — сообщил премьер.

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“Иран должен быть остановлен, его стремление к атомной бомбе должно быть остановлено, его агрессия должна быть остановлена”, — продолжил Нетаньяху, отметив, что Израиль и США “привержены тому, чтобы сделать это вместе”.

Напомним, новоназначенный государственный секретарь Майк Помпео прибыл в воскресенье в Израиль из Саудовской Аравии, следующей остановкой его первого международного турне в качестве главы американской дипломатии является Иордания. Помпео заявил о наличии у американской администрации “всеобъемлющей иранской стратегии”, которая учитывает не только атомный проект Тегерана, но и “неядерные” угрозы с его стороны: ракетные программы, поддержку движения “Хезболлах” в Ливане и повстанцев-хуситов в Йемене, размещение тысяч шиитских боевиков в Сирии.

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