Роухані заявив про неприйнятність нового шестистороннього обговорення ядерного угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Спільний всеосяжний план дій щодо ядерної програми, укладений Іраном у 2015 році з шістьма державами, не підлягає обговоренню. Про це повідомляє УНН з посиланням на Agence France-Presse.
Про це, як повідомило AFP, президент Ірану Хасан Роухані заявив в телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном. “Угода щодо ядерної програми не може бути предметом переговорів”, — вважає Роухані. Він підкреслив, що Іран “не погодиться ні з якими новими обмеженнями, що виходять за межі його зобов’язань”.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон більше години вів переговори по телефону зі своїм іранським колегою Хасаном Роухані. Їх розмова пройшла на тлі повідомлень про можливий вихід США з іранської ядерної угоди.
Як повідомили в адміністрації французького президента, під час розмови Макрон зазначив, що Франція “бажає збереження домовленостей, досягнутих у 2015 році, і відкриття переговорів за трьома додатковим темам — контроль над ядерною діяльністю після 2025 року, балістична програма Ірану і найважливіші регіональні кризи”.