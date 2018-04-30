Роухани заявил о неприемлемости нового шестистороннего обсуждения ядерного соглашения

Об этом, как сообщил AFP, президент Ирана Хасан Роухани заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. “Соглашение по ядерной программе не может быть предметом переговоров”, — считает Роухани. Он подчеркнул, что Иран “не согласится ни с какими новыми ограничениями, выходящие за пределы его обязательств”.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон более часа вел переговоры по телефону со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. Их разговор прошла на фоне сообщений о возможном выходе США по иранской ядерной сделки.

Как сообщили в администрации французского президента, во время разговора Макрон отметил, что Франция “желает сохранения договоренностей, достигнутых в 2015 году, и открытие переговоров по трем дополнительным темам — контроль над ядерной деятельностью после 2025 года, баллистическая программа Ирана и важнейшие региональные кризиса”.