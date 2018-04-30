Трамп назвал неприемлемой ситуацию вокруг ядерной программы Ирана из-за заявлений Израиля

С такими словами он выступил на совместной пресс-конференции с нигерийским лидером Мухаммаду Бухари в Розовом саду Белого дома.

“Через семь лет срок этого соглашения подойдет к концу, и Иран имеет право двигаться дальше и создавать ядерное оружие. Это неприемлемо”, — сказал американский лидер.

Как сообщал УНН, недавно Роухани заявил о неприемлемости нового шестистороннего обсуждения ядерного соглашения. Между тем премьер-министр Израиля Нетаньяху расценивает стремление Ирана получить ядерное оружие в качестве основной мировой угрозы.