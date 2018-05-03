Reuters: Трамп схиляється до часткового виходу з іранської ядерної угоди

Існує ймовірність, що Трамп вирішить залишити США у міжнародній угоді, частково задля "підтримки альянсу" з Францією, а також щоб зберегти обличчя президента Франції Еммануеля Макрона, який минулого тижня провів зустріч з Трампом та закликав його залишитися в угоді, повідомило джерело видання.



Рішення Трампа може "втопити" всю угоду та спровокувати реакцію Ірану, який захоче відновити свою ядерну програму чи "покарати" союзників США в Сирії, Іраку, Йемені та Лівані, заявили дипломати.



Технічно, Трамп повинен вирішити, чи потрібно поновити "відмову" від припинення дії деяких американських санкцій щодо Ірану до 12 травня.



Один із співрозмовників розповів виданню, що, можливо, Трамп обере рішення, яке стане "не повним виходом" з угоди, проте як саме це виглядатиме, джерело описати не змогло.



Офіційний представник Білого дому заявив, що Трамп "пройшов більшу частину шляху виходу з угоди, але не прийняв остаточного рішення", і що він "схоже, готовий це зробити, проте, поки рішення не буде прийнято цим президентом, воно не є остаточним".



Нагадаємо, в ході візиту до США, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його американський колега Дональд Трамп прийме рішення вийти зі Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо ядерної програми Ірану.



Пізніше, виступаючи на прес-конференції у Вашингтоні, президент Франції зазначив, що незалежно від того, яке рішення прийме його американський колега, Париж вважає за необхідне працювати над новою, більш широкою угодою щодо ядерної програми Ірану.



Крім того, канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом США у Вашингтоні двома днями пізніше зазначила, що ядерної угоди з Іраном недостатньо для стримування амбіцій Тегерана і розширення його впливу в регіоні.



Як повідомляв УНН, Дональд Трамп назвав у понеділок неприйнятною ситуацію навколо ядерної програми Ірану в світлі заяв прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, але не уточнив, чи вийдуть США з СВПД.



