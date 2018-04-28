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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Меркель: ядерної угоди з Іраном недостатньо для стримування його амбіцій в регіоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН.  Німеччина вважає, що ядерної угоди з Іраном недостатньо для стримування амбіцій Тегерана і розширення його впливу в регіоні. Про це заявила під час короткого офіційного візиту до Вашингтона канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом, інформує УНН з посиланням на Youtube-канал Білого дому.

Меркель: ядерної угоди з Іраном недостатньо для стримування його амбіцій в регіоні

“Ми вважаємо, що ядерна угода з Іраном була першим кроком”, — сказала канцлерка. “Але ми, з німецької сторони, також вважаємо, що цього не вистачає, щоб дійсно домогтися від Ірану ролі, яка б говорила про надійність”, — зазначила Меркель.

“Тому потрібно досягти більшого”, — підкреслила канцлер, вказавши на те, що Захід турбують програма Ірану з розвитку балістичних ракет, вплив Тегерана в Сирії і Лівані. “Ми повинні домогтися обмеження впливу”, — сказала Меркель.

“Я вважаю, що Європа і Сполучені Штати повинні дуже тісно співпрацювати з цього питання”, — додала канцлер, закликавши знайти рішення для розрядки напруженості на всьому Близькому Сході.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон вважає, що Трамп прийме рішення вийти з іранської ядерної угоди

Нагадаємо, Іран відновить свою ядерну програму, якщо президент США Дональд Трамп в травні не продовжить заморозку введених через неї санкцій, призупинених після укладення угоди у Відні в 2015 році.

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