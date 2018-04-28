Меркель: ядерной сделки с Ираном недостаточно для сдерживания его амбиций в регионе

“Мы считаем, что ядерная сделка с Ираном была первым шагом”, — сказала канцлер. “Но мы с немецкой стороны, также считаем, что этого не достаточно, чтобы действительно добиться от Ирана роли, которая говорила бы о надежности”, — отметила Меркель.

“Поэтому нужно достичь большего”, — подчеркнула канцлер, указав на то, что Запад беспокоят программа Ирана по развитию баллистических ракет, влияние Тегерана в Сирии и Ливане. “Мы должны добиться ограничения влияния”, — сказала Меркель.

“Я считаю, что Европа и Соединенные Штаты должны очень тесно сотрудничать по этому вопросу”, — добавила канцлер, призвав найти решение для разрядки напряженности на всем Ближнем Востоке.

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Напомним, Иран возобновит свою ядерную программу, если президент США Дональд Трамп в мае не продлит заморозку введенных через нее санкций, приостановленных после заключения соглашения в Вене в 2015 году.