Рестораны за рубежом снова запрещают гостям пользоваться гаджетами — The Guardian

За рубежом заведения общественного питания вернулись к практике запрета посетителям пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами. Об этом пишет The Guardian, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что еще десять лет назад многие изысканные рестораны отменяли запрет на мобильные телефоны, считая, что людей нельзя остановить от публикации фотографий еды в социальных сетях.

Думаю, это считалось полезным для бизнеса. Теперь нет — в лондонском баре Spy Bar наклеивают наклейку на объектив камеры вашего телефона возле двери. В чем смысл? Люди могут просто отклеить наклейку. Это должно работать на психологическом уровне — сохранять спокойствие и позволять людям наслаждаться без отвлечений — пишет автор.

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Он указывает, что в баре Antagonist в Шарлотте, штат Северная Каролина, клиенты должны класть свои телефоны в запирающийся чехол, подобный тому, который используется для обеспечения соблюдения запретов на телефоны в школах. В Trophy Room в Финиксе, штат Аризона, телефоны гостей хранятся в старинном картотечном шкафу во время их визита.

Запрет на телефонные разговоры может быть менее строгим. В некоторых заведениях вместо кнута используют пряник. В Al Condominio в Вероне, Италия, клиентам предлагают бесплатную бутылку вина, если они сдадут свои телефоны — говорится в статье.

Издание указывает, что в других ресторанах просто действует политика запрета телефонов, чтобы «поощрить разговор и вернуть сосредоточенность на еде и впечатлениях».

Напомним

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