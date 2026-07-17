Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP

Чемпионат мира по футболу стал настоящим бумом для пива в США. Бары в Бостоне сообщали о необходимости экстренных поставок, чтобы предотвратить пересыхание кранов в некоторые дни матчей. По данным организаторов ФИФА, болельщики выпили в общей сложности 290 000 бутылок пива на стадионе за шесть матчей в Филадельфии, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

"Но вся эта пена скрывает холодную реальность: продажи пива во всем мире испытывают трудности, и неясно, сможет ли чемпионат мира по футболу изменить эту тенденцию, несмотря на то, что в этом году соорганизаторами выступают три страны и 16 городов", - говорится в публикации.

В США, как указано, потребление пива неуклонно снижается в течение десяти лет, согласно данным Ассоциации пивоваров (Brewers Association), торговой группы крафтовых пивоваров. В Канаде наблюдается аналогичное снижение, по данным национального статистического агентства. Торговая ассоциация "Пивовары Европы" (Brewers of Europe) утверждает, что в Европейском Союзе ситуация аналогична.

Потребители покупают меньше обычного пива и больше велнес-напитков

Многие потребители сокращают потребление алкоголя по соображениям здоровья. В прошлом году впервые в опросах Gallup большинство американцев – 53% – заявили, что употребление "одной или двух порций алкоголя в день" вредно для здоровья.

Хотя продажи безалкогольного пива выросли, они по-прежнему составляют лишь около 1% рынка США, согласно данным Института пива (Beer Institute), торговой группы пивоваров.

Экономические проблемы также негативно сказались на продажах. Потребление всех видов алкоголя в США, включая вино и крепкие спиртные напитки, упало на 5% в прошлом году, и частично виной тому опасения по поводу доступности, заявила исследовательская компания IWSR. Крейг Пурсер, президент и генеральный директор Национальной ассоциации оптовых продавцов пива, заявил, что, по его мнению, смартфоны и Netflix отвлекли потребителей от общения с друзьями за кружкой холодного пива.

"Если мы будем сидеть дома и не проводить время с другими людьми, это повлияет на потребление пива", - сказал Пурсер.

В городах, которые принимали ЧМ, наблюдался рост продаж пива

Чемпионат мира по футболу привлек болельщиков со всего мира, которые приехали поддержать свои национальные команды и разделить с ними радость или горе.

По данным Института пива, за первые четыре недели турнира продажи пива в барах, ресторанах, на стадионах и других заведениях в городах США, которые принимали чемпионат, выросли на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост распространился и за пределы городов-хозяев; по данным института, продажи выросли на 4% в масштабах всей страны.

Джим Кох, пивовар, основатель и генеральный директор компании Boston Beer Co., которая производит пиво Samuel Adams и другие марки, рассказал, что в первый день приезда шотландских болельщиков компании пришлось дважды экстренно доставлять пиво в их бар Sam Adams Boston Taproom.

"Как-то мы наливали им по кружке Sam Adams Boston каждые 12 секунд. Какая замечательная группа людей", - сказал он.

Но это не единственное, что согрело сердце Коха.

"Я не видел ни одной души, которая сидела бы в телефоне, - сказал он. - У них было пиво, и они разговаривали друг с другом. Они делали то, для чего и предназначено пиво, - помогали людям наслаждаться обществом друг друга".

Обильное распитие алкоголя на стадионах резко контрастировало с чемпионатом мира по футболу, который проходил четыре года назад в Катаре, где правительство запретило продажу алкогольного пива на стадионах.

В этом году пивовары активно включились в подготовку к турниру. Компания AB InBev, производитель пива Budweiser и Michelob Ultra, являющаяся официальным пивным спонсором чемпионата мира, предоставила маркетинговую поддержку барам и организовала 200 000 вечеринок для просмотра матчей в 40 странах.

Компания Molson Coors заявила, что потратит на маркетинг в июне и июле на 60% больше, чем в прошлом году; она также представила лимитированную серию футбольного мяча, который содержит 12 банок Miller Lite.

Будущие крупные спортивные события дают пивной индустрии США сохранять надежду

Пурсер по-прежнему надеется, что чемпионат мира по футболу напомнит людям, как сильно они любят собираться вместе и болеть за спортсменов, особенно в преддверии летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году. По его словам, поводы для проведения матчей расширяются; например, матчи по американскому футболу среди студентов и профессионалов теперь проводятся чаще по вечерам в будние дни. И потребительская база пива также расширяется, поскольку все больше брендов выпускают слабоалкогольные и безалкогольные версии, добавил он.

В мае NCAA отменила свой давний запрет на рекламу алкоголя во время "Мартовского безумия", разрешив производителям пива, вина, крепких спиртных напитков и хард-зельцеров впервые с начала следующего сезона спонсировать студенческие баскетбольные турниры.

Кох из Boston Beer Co. сказал, что до этого он не беспокоится.

"Люди беспокоятся, что пивной бизнес пришел в упадок несколько лет назад, и я всегда напоминаю им, что пиво было частью человеческого общества, человеческой цивилизации на протяжении 10 000 лет", — сказал он.

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