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Ресторани за кордоном знову забороняють гостям користуватися гаджетами - The Guardian

Київ • УНН

 • 3316 перегляди

Заклади повертають обмеження, щоб заохотити спілкування та увагу до їжі. Деякі блокують телефони, інші пропонують вино за їх здачу.

Ресторани за кордоном знову забороняють гостям користуватися гаджетами - The Guardian

За кордоном у закладах харчування повернулися до практики заборони на користування відвідувачами мобільними телефонами та іншими гаджетами. Про це пише The Guardian, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що ще десять років тому багато вишуканих ресторанів скасовували заборону на мобільні телефони, вважаючи, що людей не можна зупинити від публікації фотографій їжі у соцмережах.

Гадаю, це вважалося корисним для бізнесу. Тепер ні - у лондонському барі Spy Bar наклеюють наліпку на об'єктив камери вашого телефону біля дверей. У чому сенс? Люди можуть просто відклеїти наліпку. Це має працювати на психологічному рівні - зберігати спокій і дозволяти людям насолоджуватися без відволікань

- пише автор.

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Він вказує, що у барі Antagonist у Шарлотті, Північна Кароліна, клієнти повинні класти свої телефони в замкнений чохол, подібний до того, що використовується для забезпечення дотримання заборон на телефони в школах. У Trophy Room у Фініксі, штат Аризона, телефони гостей зберігаються у старовинній шафі для документів під час їхнього візиту.

Заборона на телефонні розмови може бути менш суворою. У деяких закладах замість батога використовують пряник. В Al Condominio у Вероні, Італія, клієнтам пропонують безкоштовну пляшку вина, якщо вони здадуть свої телефони

- йдеться у статті.

Видання вказує, що в інших ресторанах просто діє політика заборони телефонів, щоб "заохотити розмову та відновити зосередженість на їжі та враженні".

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Вадим Хлюдзинський

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