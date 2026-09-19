Ресторани за кордоном знову забороняють гостям користуватися гаджетами - The Guardian

За кордоном у закладах харчування повернулися до практики заборони на користування відвідувачами мобільними телефонами та іншими гаджетами. Про це пише The Guardian, повідомляє УНН.

Зазначається, що ще десять років тому багато вишуканих ресторанів скасовували заборону на мобільні телефони, вважаючи, що людей не можна зупинити від публікації фотографій їжі у соцмережах.

Гадаю, це вважалося корисним для бізнесу. Тепер ні - у лондонському барі Spy Bar наклеюють наліпку на об'єктив камери вашого телефону біля дверей. У чому сенс? Люди можуть просто відклеїти наліпку. Це має працювати на психологічному рівні - зберігати спокій і дозволяти людям насолоджуватися без відволікань

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Він вказує, що у барі Antagonist у Шарлотті, Північна Кароліна, клієнти повинні класти свої телефони в замкнений чохол, подібний до того, що використовується для забезпечення дотримання заборон на телефони в школах. У Trophy Room у Фініксі, штат Аризона, телефони гостей зберігаються у старовинній шафі для документів під час їхнього візиту.

Заборона на телефонні розмови може бути менш суворою. У деяких закладах замість батога використовують пряник. В Al Condominio у Вероні, Італія, клієнтам пропонують безкоштовну пляшку вина, якщо вони здадуть свої телефони