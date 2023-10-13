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Республиканец Стив Скализ снял свою кандидатуру с должности спикера Палаты представителей США

Киев • УНН

 • 983325 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Республиканец Стив Скализ отказался от своей идеи стать спикером Палаты представителей США после нескольких дней противоречивых встреч между коллегами. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Такое решение он принял после того, как стало известно, что он не может обеспечить себе поддержку необходимых 217 голосов.

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"Я только что сказал своим коллегами, что снимаю свою кандидатуру", — заявил он журналистам.

Издание сообщает, что республиканцы в Палате представителей провели несколько часов закрытых переговоров, но не смогли разрешить разногласия, которые позволяли бы им назначить Скалиса спикером.

Выход Скалиса из гонки за кресло спикера состоялся после устранения спикера Кевина Маккарти, которого сняли с должности посредством голосования.

Как отмечает издание, Палату представителей США раздирают идеологические и политические споры по таким вопросам, как иммиграция, помощь Украине и возможное прекращение работы правительства.

Напомним

Палата представителей Конгресса США 3 октября отстранила конгрессмена Кевина Маккарти с должности спикера. Он не продержался на этом посту и года. До этого ни один спикер Палаты представителей ранее не был отстранен от должности путем принятия резолюции.

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