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Республіканець Стів Скаліз зняв свою кандидатуру з посади спікера Палати представників США

Київ • УНН

 • 983332 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Республіканець Стів Скаліз відмовився від своєї ідеї стати спікером Палати представників США після кількох днів суперечливих зустрічей між колегами. Про е пише CNN, передає УНН.

Деталі

Таке рішення він прийняв після того, як стало відомо, що він не може забезпечити собі підтримку необхідних 217 голосів.

Цитата

"Я щойно сказав своїм колегами, що знімаю свою кандидатуру", — заявив він журналістам.

Видання повідомляє, що Республіканці в Палаті представників провели кілька годин закритих переговорів, але не змогли вирішити розбіжності, які дозволяли б їм призначити Скаліса спікером.

Вихід Скаліса з перегонів за крісло спікера відбувся після усунення спікера Кевіна Маккарті, якого зняли з посали за допомогою голосування.

Як зазначає видання, Палату представників США роздирають ідеологічні та політичні суперечки щодо таких питань, як імміграція, допомога Україні та можливе припинення роботи уряду.

Нагадаємо

Палата представників Конгресу США 3 жовтня усунула конгресмена Кевіна Маккарті з посади спікера. Він не протримався на цій посаді й року. До цього жоден спікер Палати представників раніше не був усунений з посади шляхом ухвалення резолюції.

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