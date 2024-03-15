"Решимость продолжать поддерживать Украину непоколебима": Мишель прибыл на встречу с Шольцем на фоне заседания Веймарского треугольника

Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что прибыл на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлин, где сегодня собираются лидеры Веймарского треугольника для обсуждения помощи Украине, пишет УНН.

Детали

"В Берлине для подготовки работы Евросовета с канцлером Германии Шольцом", - указал Мишель в X.

Глава Евросовета подчеркнул, что "ЕС полон решимости взять на себя большую ответственность за свою безопасность и оборону". "Приверженность и Zeitenwende (приход новой эпохи - ред.) Германии в последние годы имели решающее значение", - отметил он.

Наша решимость непоколебима продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно - указал Мишель.

Дополнение

14 марта Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцом скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника, которая состоится в пятницу с участием Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.

На встрече лидеров "Веймарского треугольника" (Франции, Германии и Польши) в Берлине в пятницу будут обсуждать помощь Украине. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, страны должны сделать все возможное для большей поддержки Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц уже поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона в Берлине.