Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

"Серый" экспорт зерновых сильно сказывается на государственном бюджете Украины. Если бы вопрос был окончательно решен, власти не пришлось бы увеличивать налоги для бизнеса и поднимать цены на электроэнергию. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

"Я соглашаюсь, что это ("серый" экспорт зерна – ред.) не нормально, и наказывать надо всех причастных к схемам – и исполнителей и помогающих им, но на это нужна политическая воля. Поэтому здесь нужно давно ставить точку. Бюджет очень многое теряет (через "серый" экспорт зерновых – ред.)", - отметил Козаченко.

Он напомнил, что в настоящее время власти планируют увеличить налоговую нагрузку на бизнес, а также повысить цены на электроэнергию для населения. Однако этого, по словам Козаченко, не пришлось делать, если бы экспорт зерновых происходил "в белую".

"Много денег можно было бы перекрыть, если прекратить экспорт "в серую". Потому что это очень сильно сказывается на бюджете", - отметил он.

Козаченко пояснил, что "серый" экспорт становится возможным из-за наличных расчетов, а также из-за выдачи фиктивных документов фискальными органами. По его словам, фискалы получают 10% за оформление фальшивых документов.

Добавим

Ранее УНН писал, что наибольшими воротами "серого" экспорта зерновых из Украины остается зерновой терминал. "Олимпекс" – один из крупнейших в Одесской области. "Серые" экспортеры используют несколько схем вывоза - за наличные, а также через фиктивные фирмы. Одним из ярких примеров нарушителей стала компания бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко "Олимпекс Купе Интернешнл".

Как говорится в решении Печерского районного суда Киева, которым было арестовано имущество ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", которое входит в структуру GNT Group Грозы и Науменко, в ходе досудебного расследования правоохранители разоблачили схему вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины без уплаты налогов из-за использования реквизитов предприятий с признаками "рисковости" во время экспортных операций.

По данным следствия, фактическая доставка и наличный расчет осуществлялись на производственных мощностях, то есть непосредственно на подконтрольном Грозе и Науменко через компании "Олимпекс Купе Интернешнл" и "Аттолло Гранум" терминале "Олимпекс".

"Целостные имущественные комплексы по указанным адресам используются в противоправной деятельности для хранения, накопления и перевалки сельскохозяйственной продукции "рисковых" СХД (субъектов хозяйственной деятельности – ред.)", - говорится в материалах суда.

Для этого использовались такие "рисковые" предприятия: "АУТСТАФФ 19", "ЭКСПРЕСС ВСЕ" и "АГРОТРАНС-ГРУПП". С их помощью из терминала исчезло минимум 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году.

Во время обысков на зерновом терминале правоохранители также обнаружили агропродукцию без документов по владельцам имущества. Так, 10 ноября 2023 г. на "Олимпексе" находились около 22,6 тыс. т пшеницы, почти 9 тыс. т кукурузы и 11 тыс. т сои.

Напомним

Группа компаний GNT Group, принадлежащих Грозе и Науменко, в 2019 и 2021 годах получила инвестиционные кредиты от двух американских фондов на развитие зернового терминала "Олимпекс" в Одесской области, которым владела в то время. Предприятия Грозы и Науменко, по данным СМИ, активно сотрудничали с компанией подсанкционного контрабандиста Вадима Альперина, лишенного украинского гражданства.

Решив не возвращать деньги кредиторам, Гроза и Науменко набрали кредитов в украинских банках "Восток" и "Южный" под залог имущества зернового терминала, которое уже и так было под залогом у американцев.

Путем нехитрой схемы с использованием подконтрольных компаний и украинских банков они несколько раз перепродали имущество "Олимпексу" подконтрольным им компаниям, пытаясь таким образом сохранить контроль над терминалом.

Украинские правоохранители возбудили несколько уголовных дел в связи с ситуацией вокруг "Олимпекса". А кредиторы, в свою очередь, в международных арбитражах требуют возврата собственных средств и довольно удачно. В частности, английский суд принял решение о всемирной заморозке активов Грозы и Науменко.

Детальнее о конфликте вокруг зернового терминала "Олимпекс" можно прочитать в материале: "Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Подробная хронология конфликта"