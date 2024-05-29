Вирішення питання "сірого" експорту зернових дозволило б не збільшувати податки та ціни на електроенергію - Українська аграрна конфедерація

"Сірий" експорт зернових сильно позначається на державному бюджеті України. Якби питання було остаточно вирішене, владі не довелося б збільшувати податки для бізнесу і піднімати ціни на електроенергію. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

"Я погоджуюся, що це ("сірий" експорт зерна - ред.) не нормально, і карати треба всіх причетних до схем - і виконавців, і тих, хто їм допомагає, але на це потрібна політична воля. Тому тут потрібно давно ставити крапку. Бюджет дуже багато втрачає (через "сірий" експорт зернових - ред.)", - зазначив Козаченко.

Він нагадав, що наразі влада планує збільшити податкове навантаження на бізнес, а також підвищити ціни на електроенергію для населення. Однак цього, за словами Козаченка, не довелося б робити, якби експорт зернових відбувався "в білу".

"Багато грошей можна було б перекрити, якщо припинити експорт "у сіру". Тому що це дуже сильно позначається на бюджеті", - зазначив він.

Козаченко пояснив, що "сірий" експорт стає можливим через готівкові розрахунки, а також через видачу фіктивних документів фіскальними органами. За його словами, фіскали отримують 10% за оформлення фальшивих документів.

Додамо

Раніше УНН писав, що найбільшими воротами "сірого" експорту зернових з України залишається зерновий термінал. "Олімпекс" - один із найбільших в Одеській області. "Сірі" експортери використовують кілька схем вивезення - за готівку, а також через фіктивні фірми. Одним із яскравих прикладів порушників стала компанія бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка "Олімпекс Купе Інтернешнл".

Як ідеться в рішенні Печерського районного суду Києва, яким було заарештовано майно ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", що входить до структури GNT Group Грози та Науменка, під час досудового розслідування правоохоронці викрили схему вивезення сільськогосподарської продукції з України без сплати податків через використання реквізитів підприємств з ознаками "ризиковості" під час експортних операцій.

За даними слідства, фактична доставка і готівковий розрахунок здійснювалися на виробничих потужностях, тобто безпосередньо на підконтрольному Грозі та Науменку через компанії "Олімпекс Купе Інтернешнл" і "Аттолло Гранум" терміналі "Олімпекс".

"Цілісні майнові комплекси за вказаними адресами використовуються у протиправній діяльності для зберігання, накопичення та перевалки сільськогосподарської продукції "ризикових" СГД (суб'єктів господарської діяльності - ред.)", - йдеться в матеріалах суду.

Для цього використовувалися такі "ризикові" підприємства: "АУТСТАФФ 19", "ЕКСПРЕС ВСІ" і "АГРОТРАНС-ГРУП". З їхньою допомогою з терміналу зникло щонайменше 40 тис. т зернових і олійних у 2023 році.

Під час обшуків на зерновому терміналі правоохоронці також виявили агропродукцію без документів щодо власників майна. Так, 10 листопада 2023 р. на "Олімпексі" перебувало близько 22,6 тис. т пшениці, майже 9 тис. т кукурудзи та 11 тис. т сої.

Нагадаємо

Група компаній GNT Group, що належать Грозі та Науменку, у 2019 і 2021 роках отримала інвестиційні кредити від двох американських фондів на розвиток зернового терміналу "Олімпекс" на Одещині, яким володіла на той час. Підприємства Грози та Науменка, за даними ЗМІ, активно співпрацювали з компанією підсанкційного контрабандиста Вадима Альперіна, позбавленого українського громадянства.

Вирішивши не повертати гроші кредиторам, Гроза і Науменко набрали кредитів в українських банках "Восток" і "Південний" під заставу майна зернового терміналу, яке вже й так було під заставою в американців.

Шляхом нехитрої схеми з використанням підконтрольних компаній та українських банків вони кілька разів перепродали майно "Олімпексу" підконтрольним їм компаніям, намагаючись таким чином зберегти контроль над терміналом.

Українські правоохоронці порушили кілька кримінальних справ у зв'язку із ситуацією навколо "Олімпексу". А кредитори, своєю чергою, у міжнародних арбітражах вимагають повернення власних коштів і доволі вдало. Зокрема, англійський суд ухвалив рішення про всесвітнє заморожування активів Грози та Науменка.

Детальніше про конфлікт навколо зернового терміналу "Олімпекс" можна прочитати в матеріалі: "Компанія Грози і Науменка GNT Group заблокувала роботу зернового терміналу в Одесі. Детальна хронологія конфлікту"