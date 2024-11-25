Религиозный лидер Ирана Хаменеи требует убить Нетаньяху: ордера МУС "недостаточно"
Киев • УНН
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отреагировал на решение Международного уголовного суда об аресте премьера Израиля Беньямина Нетаньяху. Он заявил, что нужен не арест, а смертный приговор.
Верховный лидер Ирана, комментируя решение Международного уголовного суда, заявил, что израильским лидерам следует выносить смертные приговоры, а не выдавать ордера на арест. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Иранский лидер аятолла Али Хаменеи прокомментировал решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его бывшего министра обороны и лидера ХАМАС Ибрагима аль-Масри.
"Они выдали ордер на арест, этого недостаточно... Этим преступным лидерам должен быть вынесен смертный приговор", - сказал Хаменеи, имея в виду израильских лидеров.
В своем решении судьи МУС заявили, что существуют достаточные основания полагать, что Нетаньяху и Йоав Галант несут уголовную ответственность за убийства, преследования и голод как средство ведения войны в рамках "широкомасштабного и систематического нападения на гражданское население Газы".
Это решение было встречено с возмущением в Израиле, который назвал его позорным и абсурдным. Жители Газы выразили надежду, что оно поможет прекратить насилие и привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях.
При этом Израиль отвергает юрисдикцию Гаагского суда и отрицает военные преступления в Газе.
Ордер на арест лидера Хамаса Ибрагима аль-Масри содержит обвинения в массовых убийствах во время событий 7 октября 2023 года, нападениях на Израиль, повлекших войну против давно заблокированного палестинского анклава, а также обвинения в изнасиловании и захвате заложников.
Израиль заявил, что ликвидировал Масри, также известного как Мохаммед Дейф, во время авиаудара в июле, но ХАМАС не подтвердил и не опроверг этого.
Напомним
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении огня с ливанским движением "Хезболлах". Впрочем Израиль хочет представить некоторые оговорки и передать их ливанским властям.
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