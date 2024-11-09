МУС будет расследовать дело в отношении своего главного прокурора, которого обвинили в домогательствах - СМИ

Руководящий орган Международного уголовного суда начнет внешнее расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана. Его обвиняют в вероятных сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Во внутреннем документе, распространенном среди стран-членов, Хана призывают временно оставить свою роль в постоянном суде по военным преступлениям, базирующемся в Гааге, пока продолжается расследование - сообщает Reuters.

Недатированный и неподписанный документ, с которым ознакомилось Reuters, был распространен среди государств-членов персоналом МУС.

Хан опроверг обвинения в неправомерном поведении, о которых было сообщено руководящему органу суда в прошлом месяце. Тогда главный прокурор МУС обратился к собственному органу внутреннего контроля суда с просьбой расследовать их.

Reuters отмечает со ссылкой на источники, что внешнее расследование было согласовано на встрече основной группы руководящего органа суда, Ассамблеи государств-участников, которая состоялась 7 ноября.

Reuters не смог определить, кто будет проводить расследование.

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В настоящее время судьи МУС рассматривают запрос Хана, поданный в мае, относительно ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его главы обороны и лидеров ХАМАС. Хан сказал, что обвинения в неправомерном поведении совпали с кампанией дезинформации против его офиса.

"Во внутреннем документе, распространенном для обсуждения, утверждалось, что независимый внутренний орган суда по оценке вопросов поведения должен был начать официальное расследование обвинений, когда о них было впервые сообщено", - говорится в сообщении.

Как сообщил источник, вероятная жертва по делу Хана не уверена в независимости внутреннего органа суда, новым председателем которого является бывший сотрудник аппарата Хана, поскольку произошла утечка подробностей отчетов о предполагаемом неправомерном поведении.

В документе также показано, что на Хана усиливается давление, чтобы он временно ушел в отставку и позволил одному из заместителей прокурора выполнять свои обязанности, пока идет расследование.

"Прокурор должен немедленно уйти в отставку, чтобы открыть путь к независимому расследованию", - говорится в документе.

Непонятно, просил ли руководящий орган суда Хана сделать это.

Добавим

МУС является постоянным судом, который может преследовать лиц за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и преступления агрессии в государствах-членах или их граждан.

В сентябре этого года Карим Хан заявлял о значительном прогрессе в деле привлечения владимира путина к ответственности за военные преступления в Украине. Однако он отметил необходимость реальной солидарности международного сообщества для достижения этой цели.

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