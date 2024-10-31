Будет ли Украина требовать от МУС ордер на арест Ким Чен Ына? Зеленский ответил
Киев • УНН
Президент заявил, что решение об обращении в МУС будет принято после боевого применения армии КНДР против Украины. Зеленский также рассчитывает на поддержку Южной Кореи в этом вопросе.
Президент Владимир Зеленский комментируя, будет ли Украина просить у МУС ордер на арест северокорейского диктатора Ким Чен Ына, заявил, что будет приниматься решение после боевого применения армии Северной Кореи. Об этом он сказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает УНН.
Зеленский прокомментировал, рассматривает ли Украина возможность подавать на северокорейского диктатора Ким Чен Ына в Международный уголовный суд, как это было в отношении российского диктатора путина за военные преступления.
"Мы будем принимать решение после боевого применения армии Северной Кореи против граждан Украины. Но, если Южная Корея будет поддерживать соответствующие наши пути, то я думаю, что вместе с союзниками мы будем готовы к соответствующим шагам", - сказал Зеленский.
Дополнение
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявлял, что северокорейские военные начнут принимать непосредственное участие в боевых действиях против ВСУ в ноябре.
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