Ведутся договоренности о поставках в рф большого количества гражданских из КНДР - Зеленский

Украине известно, что ведутся договоренности о поставках инженерных войск, а также большого количества гражданских от Северной Кореи для того, чтобы они работали на тех или иных военных заводах рф. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает УНН.

«На сегодня нам известно уже о том, что 3 тыс. военных Северной Кореи уже находятся в подготовительном лагере. Знаем, что количество будет увеличено в ближайшее время до 12 тыс. Солдаты, офицеры. Также отдельно мы знаем, что ведется договоренность по поставкам инженерных войск, а также гражданских людей. Большого количества гражданских от Северной Кореи для того, чтобы они работали на тех, или иных военных заводах рф», - сказал Зеленский.

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Президент отметил, что военные из КНДР уже в курской области. И добавил, что еще не было столкновений, но это вопрос в днях, а не в месяцах.

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