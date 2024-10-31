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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ведутся договоренности о поставках в рф большого количества гражданских из КНДР - Зеленский

Ведутся договоренности о поставках в рф большого количества гражданских из КНДР - Зеленский

Киев  •  УНН

15:29 • 3755 просмотра

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Три тысячи северокорейских военных уже находятся в подготовительном лагере в Курской области рф, ожидается увеличение до 12 тысяч. КНДР также планирует направить инженерные войска и гражданских для работы на военных заводах рф.

Украине известно, что ведутся договоренности  о поставках инженерных войск, а также большого количества гражданских от Северной Кореи для того, чтобы они работали на тех или иных военных заводах рф. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает УНН

«На сегодня нам известно уже о том, что 3 тыс. военных Северной Кореи уже находятся в подготовительном лагере. Знаем, что количество будет увеличено в ближайшее время до 12 тыс. Солдаты, офицеры. Также отдельно мы знаем, что ведется договоренность по поставкам инженерных войск,  а также гражданских людей. Большого количества гражданских от Северной Кореи для того, чтобы они работали на тех, или иных военных заводах рф», - сказал Зеленский. 

Соединенные Штаты и Южная Корея призвали кндр вывести войска из рф31 октября 2024, 07:39 • 14873 просмотра

Президент отметил, что военные из КНДР уже в курской области. И добавил, что еще не было столкновений, но это вопрос в днях, а не в месяцах. 

Президент раскритиковал реакцию партнеров на солдат из КНДР: "она недостаточно сильна, поэтому путин испытывает это"30 октября 2024, 11:43 • 14170 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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