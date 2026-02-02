"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля

$42.810.04
11:00 • 7882 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
08:37 • 15603 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 44872 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 62502 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 42442 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 46038 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 33273 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 50843 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 64459 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40354 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
ISW: кремль пытается манипулировать Трампом в преддверии нового раунда "мирных" переговоров
Файлы Эпштейна: бывший посол Великобритании покидает Лейбористскую партию
российская оккупация довела до отчаяния: мариупольцы записали обращение к путину
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформить
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформить
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 74654 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 102025 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 78119 просмотра
Музыкант
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
Николас Мадуро
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Запорожье
Черкасская область
"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля13:05 • 18 просмотра
"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный постPhoto12:47 • 542 просмотра
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video11:48 • 3786 просмотра
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 26385 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 37046 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
The New York Times

"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В Берлине раздают бесплатный картофель из-за рекордного урожая. 174 пункта распределения открыты по всему городу, два грузовика отправили в Украину.

"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля

Рекордный урожай привел к массовой раздаче бесплатного картофеля по всему Берлину, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Исключительный избыток картофеля во время последнего сбора урожая в Германии, пишет издание, "потряс даже самых заядлых поклонников".

Названный Kartoffel-Flut ("картофельный потоп") в честь самого высокого урожая за 25 лет, этот большой урожай вдохновил одного фермера организовать раздачу картофеля в Берлине, и по всей немецкой столице распространялись призывы к людям приходить в различные горячие точки и забирать его бесплатно.

Обычные жители города, многие из которых испытывают давление из-за роста стоимости жизни, как отмечается, прибыли в заранее объявленные места сбора картофеля, наполняя все: от мешков и ведер до ручных тележек. Всего открыли 174 пункта распространения, спонтанно созданных по всему городу.

Среди тех, кто воспользовался, как сообщается, есть бесплатные столовые, приюты для бездомных, детские сады, школы, церкви и некоммерческие организации. Даже Берлинский зоопарк принял участие в "спасательной миссии", забрав тонны картофеля, который в противном случае попал бы на свалку или для производства биогаза, для кормления своих животных.

"Два грузовика были отправлены в Украину", - сообщает издание.

Операцию, которая получила название "4000 тонн" в честь избытка, который один фермер, выращивающий картофель вблизи Лейпцига, предложил в декабре после того, как продажа сорвалась в последнюю минуту, организовала берлинская газета вместе с берлинской экологической некоммерческой поисковой системой Ecosia.

"Сначала я подумала, что это какие-то фейковые новости, созданные искусственным интеллектом, когда увидела их в социальных сетях, - сказала Астрид Марц, учительница. "Там были фотографии огромных гор "земляных яблок", - вспомнила она, используя слово Erdäpfel, ласковый термин для картофеля, который иногда используют берлинцы, - "с инструкцией прийти и получить их бесплатно!"

Это увлечение подняло настроение в то время, когда арктический холод держит Берлин в своих лапах, затрудняя передвижение, останавливая общественный транспорт и оставляя тротуары опасно обледеневшими, пишет издание.

"Царила действительно праздничная атмосфера", - сказал Рональд, описывая, как люди весело помогали друг другу с тяжелыми грузами и обменивались кулинарными советами, когда он недавно также забирал картофель в одном из пунктов.

В интернете распространяется множество рецептов, поскольку те, кто собрал картофель, пытаются понять, что делать с избытком.

"Хотя в этом году очередь за картофелем, в прошлом году в избытке был хмель, а в следующем году, по прогнозам, это будет молоко", - отмечает издание.

Немецкие пивовары жалуются на слишком низкие цены на пиво17.08.24, 22:35 • 38397 просмотров

Юлия Шрамко

