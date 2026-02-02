"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля

Рекордный урожай привел к массовой раздаче бесплатного картофеля по всему Берлину, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Исключительный избыток картофеля во время последнего сбора урожая в Германии, пишет издание, "потряс даже самых заядлых поклонников".

Названный Kartoffel-Flut ("картофельный потоп") в честь самого высокого урожая за 25 лет, этот большой урожай вдохновил одного фермера организовать раздачу картофеля в Берлине, и по всей немецкой столице распространялись призывы к людям приходить в различные горячие точки и забирать его бесплатно.

Обычные жители города, многие из которых испытывают давление из-за роста стоимости жизни, как отмечается, прибыли в заранее объявленные места сбора картофеля, наполняя все: от мешков и ведер до ручных тележек. Всего открыли 174 пункта распространения, спонтанно созданных по всему городу.

Среди тех, кто воспользовался, как сообщается, есть бесплатные столовые, приюты для бездомных, детские сады, школы, церкви и некоммерческие организации. Даже Берлинский зоопарк принял участие в "спасательной миссии", забрав тонны картофеля, который в противном случае попал бы на свалку или для производства биогаза, для кормления своих животных.

"Два грузовика были отправлены в Украину", - сообщает издание.

Операцию, которая получила название "4000 тонн" в честь избытка, который один фермер, выращивающий картофель вблизи Лейпцига, предложил в декабре после того, как продажа сорвалась в последнюю минуту, организовала берлинская газета вместе с берлинской экологической некоммерческой поисковой системой Ecosia.

"Сначала я подумала, что это какие-то фейковые новости, созданные искусственным интеллектом, когда увидела их в социальных сетях, - сказала Астрид Марц, учительница. "Там были фотографии огромных гор "земляных яблок", - вспомнила она, используя слово Erdäpfel, ласковый термин для картофеля, который иногда используют берлинцы, - "с инструкцией прийти и получить их бесплатно!"

Это увлечение подняло настроение в то время, когда арктический холод держит Берлин в своих лапах, затрудняя передвижение, останавливая общественный транспорт и оставляя тротуары опасно обледеневшими, пишет издание.

"Царила действительно праздничная атмосфера", - сказал Рональд, описывая, как люди весело помогали друг другу с тяжелыми грузами и обменивались кулинарными советами, когда он недавно также забирал картофель в одном из пунктов.

В интернете распространяется множество рецептов, поскольку те, кто собрал картофель, пытаются понять, что делать с избытком.

"Хотя в этом году очередь за картофелем, в прошлом году в избытке был хмель, а в следующем году, по прогнозам, это будет молоко", - отмечает издание.

