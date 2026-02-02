"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі

$42.810.04
51.020.22
ukenru
11:00 • 11230 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
08:37 • 20649 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 48844 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 66345 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 45515 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 47545 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 34386 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 51339 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 64886 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 40514 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−13°
1.2м/с
64%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Файли Епштейна: колишній посол Великої Британії залишає Лейбористську партію2 лютого, 04:28 • 17620 перегляди
російська окупація довела до відчаю: маріупольці записали звернення до путінаVideo2 лютого, 05:17 • 16260 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі11:11 • 15050 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo11:19 • 20092 перегляди
Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви11:38 • 10247 перегляди
Публікації
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo11:19 • 20280 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі11:11 • 15223 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 77733 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 105095 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 81212 перегляди
Актуальнi люди
Музикант
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Запоріжжя
Черкаська область
Реклама
УНН Lite
"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі13:05 • 2166 перегляди
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto12:47 • 3728 перегляди
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video11:48 • 7038 перегляди
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 27847 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 38420 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times

"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі

Київ • УНН

 • 2192 перегляди

У Берліні роздають безкоштовну картоплю через рекордний урожай. 174 пункти розподілу відкриті по всьому місту, дві вантажівки відправили в Україну.

"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі

Рекордний урожай спричинив масову роздачу безплатної картоплі по всьому Берліну, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Винятковий надлишок картоплі під час останнього збору врожаю у Німеччині, пише видання, "приголомшив навіть найзатятіших шанувальників".

Названий Kartoffel-Flut ("картопляний потоп") на честь найвищого врожаю за 25 років, цей великий урожай надихнув одного фермера організувати роздачу картоплі в Берліні, і по всій німецькій столиці поширювалися заклики до людей приходити в різні точки та забирати її безплатно.

Звичайні жителі міста, багато з яких відчувають тиск через зростання вартості життя, як зазначається, прибули до заздалегідь оголошених місць збору картоплі, наповнюючи все: від мішків і відер до ручних візків. Загалом відкрили 174 пунктів розповсюдження, спонтанно створених по всьому місту.

Серед тих, хто скористався, як повідомляється, є безплатні їдальні, притулки для бездомних, дитячі садки, школи, церкви та некомерційні організації. Навіть Берлінський зоопарк взяв участь у "рятувальній місії", забравши тонни картоплі, яка в іншому випадку потрапила б на сміттєзвалище або для виробництва біогазу, для годування своїх тварин.

"Дві вантажівки було відправлено до України", - повідомляє видання.

Операцію, яка отримала назву "4000 тонн" на честь надлишку, який один фермер, що вирощує картоплю поблизу Лейпцига, запропонував у грудні після того, як продаж зірвався в останню хвилину, організувала берлінська газета разом із берлінською екологічною некомерційною пошуковою системою Ecosia.

"Спочатку я подумала, що це якісь фейкові новини, створені штучним інтелектом, коли побачила їх у соціальних мережах, - сказала Астрід Марц, вчителька. "Там були фотографії величезних гір "земляних яблук", - згадала вона, використовуючи слово Erdäpfel, ласкавий термін для картоплі, який іноді використовують берлінці, - "з інструкцією прийти та отримати їх безплатно!"

Це захоплення підняло настрій у той час, коли арктичний холод тримає Берлін у своїх лапах, ускладнюючи пересування, зупиняючи громадський транспорт та залишаючи тротуари небезпечно обледенілими, пише видання.

"Панувала справді святкова атмосфера", - сказав Рональд, описуючи, як люди весело допомагали один одному з важкими вантажами та обмінювалися кулінарними порадами, коли він нещодавно також забирав картоплю в одному з пунктів.

В інтернеті поширюється безліч рецептів, оскільки ті, хто зібрав картоплю, намагаються зрозуміти, що робити з надлишком.

"Хоча цього року черга за картоплею, минулого року у надлишку був хміль, а наступного року, за прогнозами, це буде молоко", - зазначає видання.

Німецькі пивовари скаржаться на занадто низькі ціни на пиво17.08.24, 22:35 • 38398 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite
Тварини
Соціальна мережа
Війна в Україні
благодійність
The Guardian
Лейпциг
Німеччина
Україна
Берлін