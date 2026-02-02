"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі

Рекордний урожай спричинив масову роздачу безплатної картоплі по всьому Берліну, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Винятковий надлишок картоплі під час останнього збору врожаю у Німеччині, пише видання, "приголомшив навіть найзатятіших шанувальників".

Названий Kartoffel-Flut ("картопляний потоп") на честь найвищого врожаю за 25 років, цей великий урожай надихнув одного фермера організувати роздачу картоплі в Берліні, і по всій німецькій столиці поширювалися заклики до людей приходити в різні точки та забирати її безплатно.

Звичайні жителі міста, багато з яких відчувають тиск через зростання вартості життя, як зазначається, прибули до заздалегідь оголошених місць збору картоплі, наповнюючи все: від мішків і відер до ручних візків. Загалом відкрили 174 пунктів розповсюдження, спонтанно створених по всьому місту.

Серед тих, хто скористався, як повідомляється, є безплатні їдальні, притулки для бездомних, дитячі садки, школи, церкви та некомерційні організації. Навіть Берлінський зоопарк взяв участь у "рятувальній місії", забравши тонни картоплі, яка в іншому випадку потрапила б на сміттєзвалище або для виробництва біогазу, для годування своїх тварин.

"Дві вантажівки було відправлено до України", - повідомляє видання.

Операцію, яка отримала назву "4000 тонн" на честь надлишку, який один фермер, що вирощує картоплю поблизу Лейпцига, запропонував у грудні після того, як продаж зірвався в останню хвилину, організувала берлінська газета разом із берлінською екологічною некомерційною пошуковою системою Ecosia.

"Спочатку я подумала, що це якісь фейкові новини, створені штучним інтелектом, коли побачила їх у соціальних мережах, - сказала Астрід Марц, вчителька. "Там були фотографії величезних гір "земляних яблук", - згадала вона, використовуючи слово Erdäpfel, ласкавий термін для картоплі, який іноді використовують берлінці, - "з інструкцією прийти та отримати їх безплатно!"

Це захоплення підняло настрій у той час, коли арктичний холод тримає Берлін у своїх лапах, ускладнюючи пересування, зупиняючи громадський транспорт та залишаючи тротуари небезпечно обледенілими, пише видання.

"Панувала справді святкова атмосфера", - сказав Рональд, описуючи, як люди весело допомагали один одному з важкими вантажами та обмінювалися кулінарними порадами, коли він нещодавно також забирав картоплю в одному з пунктів.

В інтернеті поширюється безліч рецептів, оскільки ті, хто зібрав картоплю, намагаються зрозуміти, що робити з надлишком.

"Хоча цього року черга за картоплею, минулого року у надлишку був хміль, а наступного року, за прогнозами, це буде молоко", - зазначає видання.

Німецькі пивовари скаржаться на занадто низькі ціни на пиво