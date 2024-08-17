Немецкие пивовары жалуются на слишком низкие цены на пиво

Президент Баварской ассоциации пивоваров Георг Шнайдер заявил, что розничные цены на пиво в Германии стали слишком низкими. Об этом пишет BILD, передает УНН.

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«Мои пивовары злятся, когда ящик пива предлагают по смешной цене в 9,99 евро», - сообщил Георг Шнайдер.

Впрочем, BILD удалось обнаружить, что 10 евро далеко не самая низкая цена за ящик пива. Так, самая дешевая коробка с 20 бутылками пива Feldgold в магазине Metro стоит всего 5,99 евро. За 7,99 евро в том же магазине можно приобрести ящик пива Oettinger Hefe разных сортов.

В популярных магазинах вроде Rewe или Edeka можно купить 20 бутылок пива Beck's, Hoffmann, Löwenbräu или Warsteiner всего за 9,99 евро.

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