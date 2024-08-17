Немецкие пивовары жалуются на слишком низкие цены на пиво
Киев • УНН
Президент Баварской ассоциации пивоваров заявил, что розничные цены на пиво в Германии стали слишком низкими. Ящик пива можно приобрести по цене от 5,99 до 9,99 евро в разных магазинах.
Президент Баварской ассоциации пивоваров Георг Шнайдер заявил, что розничные цены на пиво в Германии стали слишком низкими. Об этом пишет BILD, передает УНН.
Детали
«Мои пивовары злятся, когда ящик пива предлагают по смешной цене в 9,99 евро», - сообщил Георг Шнайдер.
Впрочем, BILD удалось обнаружить, что 10 евро далеко не самая низкая цена за ящик пива. Так, самая дешевая коробка с 20 бутылками пива Feldgold в магазине Metro стоит всего 5,99 евро. За 7,99 евро в том же магазине можно приобрести ящик пива Oettinger Hefe разных сортов.
В популярных магазинах вроде Rewe или Edeka можно купить 20 бутылок пива Beck's, Hoffmann, Löwenbräu или Warsteiner всего за 9,99 евро.
У Німеччині хлопця замкнули у поштоматі – Bild17 августа 2024, 18:17 • 11950 просмотров