Рекордная партия кокаина в Одессе: сообщено о подозрении четырем гражданам Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Задержанным накануне в Одессе с более 120 кг контрабанды американского кокаина гражданам Израиля сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает УНН.
"При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры сообщено о подозрении четырем гражданам Государства Израиль в контрабанде наркотических средств (ч. 3 ст. 305 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.
Так, по данным следствия, в конце августа текущего года группа лиц переместила с сокрытием от таможенного контроля наркотическое средство в одном из контейнеров через Одесский морской торговый порт.
Наркотик прибыл из Республики Перу в контейнере внутри конструкций станка, расфасованный в 114 брикетах, большинство из которых имеют свое фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату.
Стоимость изъятой партии кокаина на "черном рынке" составляет ориентировочно 40 млн долларов США.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
"За это преступление Законом предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили в пресс-службе.
Напомним, накануне четырех граждан Израиля с около 120 кг кокаина межведомственная группа задержала в одном из складских помещений Одессы.
Правоохранители установили, что задержанные иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Южной Америки в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.