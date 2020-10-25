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Рекордная партия кокаина в Одессе: сообщено о подозрении четырем гражданам Израиля

Рекордная партия кокаина в Одессе: сообщено о подозрении четырем гражданам Израиля

Киев  •  УНН

 • 13431 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Задержанным накануне в Одессе с более 120 кг контрабанды американского кокаина гражданам Израиля сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает УНН.

"При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры сообщено о подозрении четырем гражданам Государства Израиль в контрабанде наркотических средств (ч. 3 ст. 305 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Так, по данным следствия, в конце августа текущего года группа лиц переместила с сокрытием от таможенного контроля наркотическое средство в одном из контейнеров через Одесский морской торговый порт.

Наркотик прибыл из Республики Перу в контейнере внутри конструкций станка, расфасованный в 114 брикетах, большинство из которых имеют свое фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату.

Стоимость изъятой партии кокаина на "черном рынке" составляет ориентировочно 40 млн долларов США.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

"За это преступление Законом предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили в пресс-службе.

Напомним, накануне четырех граждан Израиля с около 120 кг кокаина межведомственная группа задержала в одном из складских помещений Одессы.

Правоохранители установили, что задержанные иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Южной Америки в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.

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