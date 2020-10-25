Рекордна партія кокаїну в Одесі: повідомлено про підозру чотирьом громадянам Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Затриманим напередодні в Одесі з понад 120 кг контрабанди південноамериканського кокаїну громадянам Ізраїлю повідомлено про підозру. Про це інформує пресслужба прокуратури Одещини, передає УНН.
"За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом громадянам Держави Ізраїль у контрабанді наркотичних засобів (ч. 3 ст. 305 КК України)", - повідомили в прокуратурі.
Так, за даними слідства, наприкінці серпня поточного року група осіб, перемістила з приховуванням від митного контролю, наркотичний засіб в одному із контейнерів через Одеський морський торгівельний порт.
Наркотик прибув з Республіки Перу у контейнері всередині конструкцій верстату, розфасований у 114 брикетах, більшість з яких мають своє фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату.
Вартість вилученої партії кокаїну на "чорному ринку" складає орієнтовно 40 млн доларів США.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
"За цей злочин Законом передбачено до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна", - зазначили в пресслужбі.
Нагадаємо, напередодні чотирьох громадян Ізраїлю з близько 120 кг кокаїну міжвідомча група затримала в одному зі складських приміщень Одеси.
Правоохоронці встановили, що затримані іноземці причетні до контрабанди наркотиків, які доставляли з Південної Америки в Україну в контейнері через Одеський морський торговельний порт.