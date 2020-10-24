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В Одесі затримали чотирьох громадян Ізраїлю з понад 120 кг кокаїну

В Одесі затримали чотирьох громадян Ізраїлю з понад 120 кг кокаїну

Київ • УНН

 • 15616 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В Одесі затримали чотирьох громадян Ізраїлю з понад 120 кг контрабанди південноамериканського кокаїну. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає УНН.

“Чотирьох громадян Ізраїлю з близько 120 кг кокаїну міжвідомча група затримала в одному зі складських приміщень Одеси. Правоохоронці встановили, що затримані іноземці причетні до контрабанди наркотиків, які доставляли з Південної Америки в Україну в контейнері через Одеський морський торговельний порт”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчі заходи у рамках кримінального провадження за ст. 305 ККУ “Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів” тривають.

Як повідомляв УНН, з початку 2020 року в Україні прикордонники виявили близько 379 кг наркотиків.

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