В Одессе задержали четырех граждан Израиля с более 120 кг кокаина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Одессе задержали четырех граждан Израиля с более 120 кг контрабанды южноамериканского кокаина. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
“Четырех граждан Израиля с около 120 кг кокаина межведомственная группа задержала в одном из складских помещений Одессы. Правоохранители установили, что задержанные иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Южной Америки в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что следственные мероприятия в рамках уголовного производства по ст. 305 УК “Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств” продолжаются.
Как сообщал УНН, с начала 2020 года в Украине пограничники обнаружили около 379 кг наркотиков.