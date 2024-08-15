Антикоррупционные органы отчитались о 3,7 миллиардах гривен, сэкономленных или возвращенных в бюджет за первое полугодие 2024 года. Основную часть этой суммы, почти 3,4 миллиарда, удалось сэкономить благодаря превентивным мерам при закупках для армии. Однако на фоне масштабов коррупции эти достижения кажутся незначительными, пишет УНН.

За шесть месяцев 2024 года сумма возмещений по делам НАБУ и САП достигла лишь 209,3 миллиона гривен. Несмотря на рекорды, коррупционные преступления продолжают процветать, превышая успехи антикоррупционных органов.

По состоянию на 30 июня 2024 года государству было возмещено более 9,3 миллиарда гривен благодаря НАБУ и САП. Однако общие расходы на содержание этих органов составляют примерно 12-13 миллиардов гривен, что ставит под сомнение экономическую эффективность их существования.

Кроме того, на эффективность работы НАБУ и САП влияет значительное количество оправдательных приговоров по их делам, как в случае с экс-министром Владимиром Омеляном, где обе дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

Существует также озабоченность по поводу нарушений презумпции невиновности со стороны НАБУ, как в делах против Николая Сольского и нардепа Сергея Кузьминых.

Харьковская правозащитная группа также критиковала НАБУ за заявления, нарушающие презумпцию невиновности. Настоящей причиной преследования Сольского там считают реформирование рынка земли в Украине.

Кроме того, Сольский способствовал ветеранам АТО в получении земельных участков, которые другие заинтересованные лица могли "припрятать" для себя. Именно этот факт и озадачил НАБУ, которое встало на сторону скандальной Национальной аграрной академии вместо военнослужащих.

Подобные политические преследования и критически низкое доверие украинцев к антикоррупционным органам являются серьезными сигналами накануне первого международного аудита НАБУ, который, по словам руководства бюро, должен вот-вот начаться.

В то же время идея создания собственного экспертного учреждения при НАБУ, предложенная Семеном Кривоносом, вызывает серьезные опасения, учитывая неоднократные случаи манипулирования экспертизами, что может привести к предвзятым преследованиям и трансформации в советское НКВД.

Именно фальсификация экспертиз детективами НАБУ обычно является юридической основой для оправдательных приговоров ВАКС. Как, в частности, было в деле экс-министра Омеляна. И вероятно будет в деле экс-министра Сольского, где детективы НАБУ пытались скрыть и аннулировать экспертизу, которую сами и назначили. Вероятно, потому что экспертиза могла подтвердить невиновность подозреваемых.