Редактор BBC навел детали, почему считает сцену химатаки в Сирии - постановкой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Продюсер BBC Риам Далати, отвечающий за сюжеты и материалы по Сирии, сообщил, что видеоролик о последствиях химатаки в госпитале в городе Дума был постановочным и навел детали своего мнения, передает УНН со ссылкой на его аккаунт в Twitter.
По его словам, атака произошла, при этом химическое вещество зарин во время атаки использовано не было. “Но мы должны дождаться выводов ОЗХО, чтобы подтвердить, использовался хлор”, — отметил продюсер.
Риам Далати подчеркнул, что все остальное, связанное с этой атакой, было постановкой, которая была направлена на то, чтобы усилить эффект от события.
Он также сообщил, что как минимум РФ и одна из стран НАТО “на самом деле знали, что произошло там”.
По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами химатаки стали не менее 40 человек. США, Франция и Великобритания возложили ответственность за атаку на сирийский режим и нанесли ракетный удар по территории Сирии.
Как сообщал УНН, один из продюсеров BBC заявил, что сцена съемки химатаки в Сирии — была инсценирована.