Редактор BBC навел детали, почему считает сцену химатаки в Сирии - постановкой

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Продюсер BBC Риам Далати, отвечающий за сюжеты и материалы по Сирии, сообщил, что видеоролик о последствиях химатаки в госпитале в городе Дума был постановочным и навел детали своего мнения, передает УНН со ссылкой на его аккаунт в Twitter.

По его словам, атака произошла, при этом химическое вещество зарин во время атаки использовано не было. “Но мы должны дождаться выводов ОЗХО, чтобы подтвердить, использовался хлор”, — отметил продюсер.

Риам Далати подчеркнул, что все остальное, связанное с этой атакой, было постановкой, которая была направлена на то, чтобы усилить эффект от события.

Он также сообщил, что как минимум РФ и одна из стран НАТО “на самом деле знали, что произошло там”.

По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами химатаки стали не менее 40 человек. США, Франция и Великобритания возложили ответственность за атаку на сирийский режим и нанесли ракетный удар по территории Сирии.​

Как сообщал УНН, один из продюсеров BBC заявил, что сцена съемки химатаки в Сирии — была инсценирована.

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