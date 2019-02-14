Один з продюсерів BBC заявив, що сцена зйомки хіматаки у Сирії - була інсценована

“Після майже шести місяців розслідування я можу без сумніву підтвердити, що сцена в госпіталі в Думі була постановочною. У лікарні ніхто не загинув”, — написав він.

Повідомлення про застосування хімзброї в Думі 7 квітня 2018 року поширив ряд НУО, в тому числі “Білі шоломи”.

14 квітня США, Велика Британія і Франція без санкції Ради Безпеки ООН завдали масованого удару по Сирії. Нападу піддалися науково-дослідний центр в Дамаску, штаб Республіканської гвардії, база ППО, декілька військових аеродромів, армійські склади.

Як повідомляв УНН, лідери РФ, Туреччини та Ірану в Сочі обговорять актуальні питання щодо ситуації в Сирії.