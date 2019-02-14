Один з продюсерів BBC заявив, що сцена зйомки хіматаки у Сирії - була інсценована
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Продюсер британської мовної корпорації BBC, який відповідає за сірійський напрямок, Ріам Далат підтвердив, що ймовірне в квітні 2018 року застосування хімічної зброї в місті Дума в Сирії було інсценуванням. Про це він написав у середу на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“Після майже шести місяців розслідування я можу без сумніву підтвердити, що сцена в госпіталі в Думі була постановочною. У лікарні ніхто не загинув”, — написав він.
Повідомлення про застосування хімзброї в Думі 7 квітня 2018 року поширив ряд НУО, в тому числі “Білі шоломи”.
14 квітня США, Велика Британія і Франція без санкції Ради Безпеки ООН завдали масованого удару по Сирії. Нападу піддалися науково-дослідний центр в Дамаску, штаб Республіканської гвардії, база ППО, декілька військових аеродромів, армійські склади.
Як повідомляв УНН, лідери РФ, Туреччини та Ірану в Сочі обговорять актуальні питання щодо ситуації в Сирії.