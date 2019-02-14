Лідери РФ, Туреччини та Ірану в Сочі обговорять актуальні питання щодо ситуації в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Президенти Росії, Туреччини та Ірану — Володимир Путін, Реджеп Тайіп Ердоган і Хасан Роухані — проведуть в четвер у Сочі черговий тристоронній саміт з сирійського врегулювання, передає УНН з посиланням на агентство Anadolu.
Планується обговорити ситуацію в Ідлібі, виведення американських військ з Сирії і формування комісії з сирійської конституції.
В обговореннях також візьмуть участь технічні делегації країн-гарантів астанинських угод.
В рамках саміту заплановано двосторонню зустріч президента Росії Володимира Путіна з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Російський лідер також зустрінеться з президентом Ірану Хасаном Рухані.
Очікується, що за підсумками саміту лідери країн-гарантів заявлять про рішучість до захисту територіальної цілісності Сирії, готовність про спільну боротьбу з терористами і сепаратистами, продовження контактів в рамках астанинського формату.
Як повідомляв УНН, у Сирії розпочався наступ на останній форпост “Ісламської держави”.